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WATCH: Musselman, Davis, Johnson, Black recap loss to UConn

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Davonte Davis, Kamani Johnson and Anthony Black give their thoughts following Thursday's 88-65 loss to the UConn Huskies in the Sweet 16.

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