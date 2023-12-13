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WATCH: Musselman, Graham preview Lipscomb game

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman and forward Jalen Graham as they look back on the loss to Oklahoma and preview Saturday's matchup with Lipscomb at Simmons Bank Arena in North Little Rock.

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