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WATCH: Musselman, Graham react to 67-64 loss at Baylor

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and senior forward Jalen Graham give their thoughts on Saturday's 67-64 road loss to the No. 17 Baylor Bears.

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