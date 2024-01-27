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WATCH: Musselman, Lawson postgame - Kentucky 63, Arkansas 57

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Arkansas basketball head coach Eric Musselman and forward Chandler Lawson meet with the media for their postgame press conferences after the 63-57 loss to Kentucky on Saturday at Bud Walton Arena in Fayetteville.

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