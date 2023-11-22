Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Musselman, Mark, Brazile postgame - Arkansas 77, Stanford 74 (2OT)

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman, forward Trevon Brazile and guard Tramon Mark after the Razorbacks' 77-74 double-overtime win over Stanford in the quarterfinal round of the Battle 4 Atlantis in the Bahamas.

Advertisement

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement