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WATCH: Musselman, players postgame - Arkansas 78, Texas A&M 77

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Arkansas basketball head coach Eric Musselman, Tramon Mark and El Ellis give their thoughts in postgame press conferences after the 78-77 win over Texas A&M on Tuesday evening inside Bud Walton Arena in Fayetteville, Arkansas.

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