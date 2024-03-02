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WATCH: Musselman, Mark postgame - Kentucky 111, Arkansas 102

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Arkansas Razorbacks basketball head coach Eric Musselman and guard Tramon Mark give their postgame press conferences after a tough 111-102 loss to No. 16 Kentucky at Rupp Arena in Lexington, Kentucky.

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