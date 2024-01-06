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WATCH: Musselman, Menifield postgame - Auburn 83, Arkansas 51

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Arkansas Razorbacks head coach Eric Musselman and guard Keyon Menifield Jr. give their postgame press conferences after the disappointing 83-51 loss to Auburn on Saturday at Bud Walton Arena in Fayetteville.

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