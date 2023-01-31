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WATCH: Musselman, Mitchell, Davis react to 81-70 win vs. Texas A&M

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, senior forward Makhel Mitchell and junior guard Davonte Davis give their thoughts on the Razorbacks' 81-70 home victory over the Texas A&M Aggies on Tuesday.

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