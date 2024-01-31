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WATCH: Musselman, Mitchell postgame - Arkansas 91, Missouri 84

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

Arkansas basketball head coach Eric Musselman and forward Makhi Mitchell meet with the media for their postgame press conferences after the 91-84 win over Missouri on Wednesday inside Mizzou Arena.

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