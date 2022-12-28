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WATCH: Musselman, Mitchell recap 60-57 loss to LSU

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and Makhi Mitchell give their thoughts on the 60-57 loss to LSU in the SEC opener on Wednesday.

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