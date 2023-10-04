News More News
ago basketball Edit

WATCH: Musselman, Pinion, Davenport, Ellis recap Red-White Game

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Joseph Pinion, Jeremiah Davenport and El Ellis recap the Hogs' Red-White Game, which was won by the Red team 88-70.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}