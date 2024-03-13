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WATCH: Musselman, players postgame - Arkansas 90, Vanderbilt 85

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Arkansas Razorbacks basketball head coach Eric Musselman, Tramon Mark and Trevon Brazile give their postgame press conferences after the 90-85 overtime win over Vanderbilt on Wednesday evening at Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee.

READ: Arkansas survives with OT win over Vandy at SEC Tournament


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