Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Musselman, players postgame - Arkansas 93, Alcorn State 59

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman, forward Jalen Graham and guard Khalif Battle after the Razorbacks' 93-59 win over Alcorn State to open the season on Monday evening at Bud Walton Arena in Fayetteville.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement