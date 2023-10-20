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WATCH: Musselman, players recap exhibition against UT Tyler

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, F Trevon Brazile and G El Ellis recap the Hogs' exhibition against UT Tyler, which the Razorbacks won 92-39 Friday night.

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