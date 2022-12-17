News More News
{{ timeAgo('2022-12-17 18:20:30 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Musselman, players talk 76-57 win over Bradley

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Jordan Walsh and Anthony Black discuss Saturday's 76-57 win over the Bradley Braves in North Little Rock.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}