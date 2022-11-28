News More News
{{ timeAgo('2022-11-28 21:41:14 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Musselman, plays talk 74-61 win over Troy

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Ricky Council IV and Makhel Mitchell give their thoughts on the Hogs' 74-61 win over Troy on Monday.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}