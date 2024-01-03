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WATCH: Musselman previews Arkansas' matchup with Auburn

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas Razorbacks basketball head coach Eric Musselman as he previews his team's matchup with Auburn. The Hogs and Tigers will face each other at 1 p.m. CT Saturday inside Bud Walton Arena in Fayetteville.

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