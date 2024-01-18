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WATCH: Musselman previews Arkansas' matchup with South Carolina

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Watch Arkansas Razorbacks basketball head coach Eric Musselman as he previews his team's matchup with South Carolina. The Hogs and Gamecocks will face each other at 12 p.m. CT Saturday inside Bud Walton Arena in Fayetteville.

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