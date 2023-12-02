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WATCH: Musselman previews Furman matchup

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman preview the Hogs' upcoming matchup with the Furman Paladins which is set to tip off inside Bud Walton Arena on Monday at 7:00 p.m. CT.

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