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WATCH: Musselman previews game at Kentucky

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas Razorbacks basketball head coach Eric Musselman preview Saturday's game at the Kentucky Wildcats inside Rupp Arena in Lexington, Kentucky. Tipoff is set for 12:30 p.m. CT and the game will be broadcast on CBS.

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