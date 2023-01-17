News More News
{{ timeAgo('2023-01-17 11:38:15 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Musselman previews matchup at Missouri

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Eric Musselman preview Wednesday's matchup against the Missouri Tigers, which is set to tip off at 8 p.m. CT at Mizzou Arena.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}