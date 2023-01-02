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WATCH: Musselman previews matchup with No. 20 Missouri

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman preview Wednesday's matchup against the No. 20 Missouri Tigers, which is set to tipoff at 7:30 p.m. CT inside Bud Walton Arena in Fayetteville.

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