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WATCH: Musselman previews matchup with No. 22 Auburn

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman preview Saturday's matchup against the No. 22 Auburn Tigers, which is set to tip off at 7:30 p.m. CT inside Neville Arena in Auburn, Alabama.

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