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WATCH: Musselman previews road matchup with Georgia

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Arkansas men's basketball coach Eric Musselman looks back on the crushing home loss to Auburn and he previews Wednesday's matchup at Georgia, which will tipoff at 8 p.m. CT at Stegeman Coliseum in Athens, Georgia.

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