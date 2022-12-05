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WATCH: Musselman previews UNC Greensboro game

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman preview Tuesday's game against UNC Greensboro, which is set to tipoff at 6:00 p.m. CT inside Bud Walton Arena.

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