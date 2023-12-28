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WATCH: Musselman previews UNC Wilmington game

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas Razorbacks head coach Eric Musselman's preview press conference for Saturday's matchup against UNC Wilmington at Bud Walton Arena in Fayetteville. Tipoff is set for 4 p.m. CT on the SEC Network.

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