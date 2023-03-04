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WATCH: Musselman, Smith recap 88-79 loss to Kentucky

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Arkansas head coach Eric Musselman and guard Nick Smith Jr. recap the 88-79 loss to Kentucky.

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