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WATCH: Musselman, Smith talk Arkansas' 86-83 loss at Alabama

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and freshman guard Nick Smith Jr. give their instant reaction to the Hogs' 86-83 loss at Alabama.

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