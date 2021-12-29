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WATCH: Musselman, Umude recap loss to Mississippi State

Mason Choate • HawgBeat
Staff Writer
@ChoateMason

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