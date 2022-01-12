 HawgBeat - WATCH: Musselman, Wade, Davis recap blowout win over Missouri
News More News
{{ timeAgo('2022-01-12 22:58:51 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Musselman, Wade, Davis recap blowout win over Missouri

Mason Choate • HawgBeat
Staff Writer
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TOUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}