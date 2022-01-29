 HawgBeat - WATCH: Musselman, Williams, Toney recap 77-68 win over West Virginia
News More News
{{ timeAgo('2022-01-29 16:25:56 -0600') }} football Edit

WATCH: Musselman, Williams, Toney recap 77-68 win over West Virginia

Mason Choate • HawgBeat
Staff Writer
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TOUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}