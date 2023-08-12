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WATCH: Pittman, Jefferson, Ball recap first scrimmage

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Hear Arkansas football head coach Sam Pittman, quarterback KJ Jefferson and defensive tackle Cam Ball talk following the Razorbacks' first closed scrimmage of 2023 fall camp.

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