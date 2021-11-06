 WATCH: Sam Pittman, Mike Leach, players recap Arkansas Razorbacks' 31-28 win over Mississippi State Bulldogs
News More News
{{ timeAgo('2021-11-06 20:17:39 -0500') }} football Edit

WATCH: Pittman, Leach, players recap Hogs' win over MSU

Andrew Hutchinson • HawgBeat
Managing Editor
@NWAHutch

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TOUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}