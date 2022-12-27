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WATCH: Pittman, Leipold preview Liberty Bowl matchup

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman and Kansas head coach Lance Leipold preview Wednesday's Liberty Bowl matchup between the Razorbacks and Jayhawks.

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