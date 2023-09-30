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WATCH: Pittman, players postgame - Texas A&M 34, Arkansas 22

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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman, QB KJ Jefferson, RB Rocket Sanders, DE Landon Jackson and DB Hudson Clark after the Razorbacks' 34-22 loss against Texas A&M at AT&T Stadium in Arlington.

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