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WATCH: Pittman, players recap 29-27 loss to Missouri

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman, Drew Sanders, Hudson Clark, KJ Jefferson and Dalton Wagner recap the team's 29-27 loss to the Missouri Tigers.

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