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WATCH: Pittman previews start Arkansas football spring practices

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Arkansas Razorbacks football head coach Sam Pittman meets with the media Tuesday to preview the start of spring practice for his team. The Hogs will officially begin practice Thursday morning in Fayetteville.

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