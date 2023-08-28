News More News
ago football Edit

WATCH: Pittman previews Western Carolina game, talks kickoff time change

Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

**GET 60% OFF YOUR FIRST YEAR OF HAWGBEAT TODAY ---- THAT'S JUST 38.98/YEAR, $3.33/MONTH AND $0.10/DAY FOR THE BEST ARKANSAS RAZORBACKS COVERAGE ANYWHERE**

Hear from Arkansas football head coach Sam Pittman as he previews the season-opener against Western Carolina, gives his thoughts on the kickoff time change and talks the Week 1 depth chart.

Subscribe to the HawgBeat YouTube page for all of the latest Arkansas press conferences, practice videos and more.

**GET 60% OFF YOUR FIRST YEAR OF HAWGBEAT TODAY ---- THAT'S JUST 38.98/YEAR, $3.33/MONTH AND $0.10/DAY FOR THE BEST ARKANSAS RAZORBACKS COVERAGE ANYWHERE**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}