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WATCH: Pittman talks DC search, transfer portal, state of roster

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman discuss the defensive coordinator search, recruiting, the transfer portal and NIL.

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