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WATCH: Pittman talks first two Arkansas spring practices

Mason Choate • HawgBeat
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Arkansas Razorbacks football HC Sam Pittman talks with the media after the Razorbacks' second practice of the spring.

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