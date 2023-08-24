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WATCH: Pittman wraps up fall camp, looks ahead to game week

Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Hear from Arkansas football head coach Sam Pittman after the final open practice ahead of game week Thursday. He gives thoughts on how his team is shaping up ahead the start of the season on Saturday, Sept. 2 against Western Carolina at War Memorial Stadium in Little Rock.

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