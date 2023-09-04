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WATCH: Sam Pittman Monday press conference - Kent State week

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman on Monday of Kent State week. The Razorbacks defeated Western Carolina 56-13 on Saturday in the team's season opener. Pittman breaks down what he saw on the film, updates injuries and much more.

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