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WATCH: Sam Pittman Monday press conference - Texas A&M week

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman on Monday of Texas A&M week. The Razorbacks lost to LSU 34-31 on Saturday to fall to 2-2 on the year. Pittman breaks down what he saw on the film, updates injuries and much more ahead of a tough road test against Texas A&M on Saturday at 11 a.m. CT on the SEC Network.

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