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WATCH: Sam Pittman previews spring football

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman preview the team's start of spring practice. The Head Hog talks a new addition, tight ends, running a four-man front, KJ Jefferson and Dan Enos and much more.

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