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WATCH: Sam Pittman recaps National Signing Day

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Hear what Arkansas Razorbacks head coach Sam Pittman had to say about hit team's 2023 recruiting class and the signing of tight end Shamar Easter on Wednesday.

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