News More News
{{ timeAgo('2023-03-28 18:39:42 -0500') }} football Edit

WATCH: Sam Pittman talks after Arkansas' 6th spring practice

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas Razorbacks head coach Sam Pittman give thoughts on his team after six spring practices. He details freshmen, top performers so far, defensive backs, plans for Saturday's scrimmage and much more.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}