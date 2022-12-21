News More News
{{ timeAgo('2022-12-21 15:58:56 -0600') }} football Edit

WATCH: Sam Pittman talks National Signing Day

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Sam Pittman discuss his thoughts Wednesday on the Razorbacks' 2023 recruiting class.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}