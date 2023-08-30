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WATCH: Sam Pittman Wednesday presser - Western Carolina week

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Hear from Arkansas football head coach Sam Pittman as he meets with the media for the final time ahead of Saturday's season opener against Western Carolina at War Memorial Stadium in Little Rock.

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