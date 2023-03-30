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WATCH: Sanders, Latham, McGlothern, Carter talk Arkansas spring practice

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Arkansas RB Rocket Sanders, OL Brady Lathan, DT Taurean Carter and CB Dwight McGlothern talk with the media after the Razorbacks' seventh practice of fall camp.

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